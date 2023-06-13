據《第一財經》報導，2022年，動力電池原材料價格的飆漲讓不少動力電池回收企業大賺了一把。但進入2023年，電池價格劇烈震蕩，一路走低，這令一些動力電池企業遭受打擊。「去年賺的錢，今年已經賠完了。」某動力電池回收企業老闆劉旺（化名）表示，由於電池價格較去年大幅下跌，今年經營大幅虧損。

收貨謹慎

劉旺表示，「電池從很高的價格跌下來，大家受不了。鋰電池回收市場的流通明顯沒有那麼活躍了。雖然行情有所回升，但也沒敢冒險。」

目前，鋰電是新能源動力的主流，動力鋰電池主要分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩種，它們的原材料主要是碳酸鋰。在新能源汽車的帶動下，碳酸鋰不斷上漲。2022年，新能源汽車銷量快速增長，增速接近100％，這使動力電池需求量大幅增加。碳酸鋰在動力電池總成本中佔比為20％至30％，碳酸鋰價格上漲，直接推動動力電池生產成本飆升。2022年，電池級碳酸鋰的價格一度高達60萬元（人民幣，下同）／噸，進入2023年，電池級碳酸鋰價格一路下跌，最低跌破20萬元／噸的關口。近期，價格有所回彈約為32萬元／噸。

「去年碳酸鋰價格60萬元一噸時，磷酸鐵鋰的回收價格為2.6萬一噸，目前回收價格在1.7萬元一噸左右，價格上基本上相差了三分之一。」劉旺表示，價格趨勢最主要在於市場的剛性需求，由於波動較大，回收週轉率大幅度降低，即便是當前價格回升了，但整體回收規模較小，有利潤也產生不了很高的效益。

另一名電池回收行業從業人員直言：「雖然現在也在收電池，但誰也不敢冒那麼大的風險了。我還是保持保守的經營策略，會設定預期價格。以磷酸鐵鋰電池為例，最高回收價格不能超過1.5萬元一噸，超過這個價格，風險就會增加。因為本身價格相較於去年就跌了很多，利潤空間壓縮了，如果回收價格再變高，風險就很大。一般回收電池的利潤是10％左右，除去人工成本等經營費用，再加上風險成本就會大幅虧損。」

「目前，我國動力電池回收行業處於剛剛起步階段，電池回收的網絡監管體系不完善，整體而言，電池回收拆解與梯次利用產能佈局已足夠，但廢舊電池貨源僧多粥少。近期的情況是電池回收價格出現上行，但相關回收廠商考慮到高價收購利潤被壓縮以及碳酸鋰等原材料價格波動風險問題，收貨較為謹慎。」中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長於清教對記者表示，電池回收現階段定價非常混亂，且受上游原材料價格影響較大，目前碳酸鋰等原材料價格博弈情緒依舊較重，自然也會加重回收企業的觀望情緒。

加速洗牌

研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發佈的《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業發展白皮書（2023年）》顯示，2022年中國大陸廢舊鋰離子電池實際回收量為41.5萬噸，同比增長75.8％。在原材料價格大幅上漲的背景下，2022年廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業呈現出價量齊升的爆發式增長局面，整個行業市場規模增長至154.4億元，同比增幅達到182.8％。預計到2030年，整個行業的市場規模將超過1000億元。

價格大幅上漲下，回收企業的註冊數量也大幅增加。

隨著動力電池企業數量增多，這一領域的競爭越來越激烈，如何找到「貨源」成為很多企業的煩惱。同時，越來越多動力電池廠和部分整車廠開始建立回收體系，其往往會選擇有正規資質的規模企業來回收。記者從多名行業人士處瞭解到，對於很多品牌來說，電池回收企業往往需要通過投標的方式拿到貨源。而由於競爭激烈，競標的價格也被不斷抬高。最近幾年，廢舊電池多散落在小作坊，這是它們為了節省成本往往徒手拆解電池，這使其利潤空間較大，可以在高價收購電池的情況下實現盈利。

而此前，正規有資質的企業回收管道並不通暢。於請教談道，一是由於企業網點覆蓋範圍有限，車主找不到或者不確定回收點是否正規；二是小作坊往往打出「高價回收、上門回收」旗號，獲得更多廢舊電池資源，一些4S店等管道回收的動力電池，最後也流入了小作坊。而小作坊由於技術問題，有效成分回收率不高，且嚴重存在廢棄物汙染問題。除了回收管道問題外，整個動力電池回收市場仍處於散亂期，回收盈利難以保障。

「從相關產業鏈上市公司佈局情況來看，目前電池回收行業市場規模還較小，僅有極個別的企業宣佈電池回收業務已實現盈利，產業鏈整體而言，有資質的廢舊電池回收廠家盈利能力依舊承壓。」于清教對記者表示，原材料價格的劇烈波動，肯定會加速行業洗牌，小作坊企業抗風險能力低，盲目跟風投資風險大。

中國工程院院士孫逢春6月10日在2023世界動力電池大會「動力電池回收與綜合利用」主題論壇上，動力電池產業即將迎來規模化退役期，中國大陸回收利用產業仍處於發展初期，回收利用體系構建亟待完善。孫逢春認為，構建頂層制度，加快完善制度與政策保障體系，包括政策引導、標準規範、考核監管、獎補激勵，實現回收利用產業健康發展。「設立回收體系，加強上下游企業協同合作。廢舊電池回收利用產業鏈是一個各參與主體相互聯繫的閉環生態，其高效運轉依賴於各企業主體的有效協作。」