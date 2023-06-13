分析師指出，台股今日由台積電領漲，對指數貢獻達130點，衝至593元，創14個月高，也使得電子資金比重來到7成左右，不少個股如辛耘、協易機、廣達等等都站上6月高點，台股站穩17000點，最高曾至17189點，預期突破萬七後，台股將會呈現震盪向上的走勢。

盤面上，台積電今日開高走高，一度衝上593元，創14個月高；辛耘(3583)先進設備出貨樂觀，股價鎖在漲停板162元，創掛牌歷史高；矽智財多頭人氣旺盛，世芯-KY(3661)漲幅逾3%、M31(6643)漲幅也在3.5%以上；AI概念股買氣強強滾，英業達(2356)一度飆漲逾8%、台達電(2308)今早有股東會，股價力守平盤上方；散熱模組中的奇鋐(3017)本週要開股東會，強漲逾6%；電動車零組件概念股中的致茂(2360)、華孚(6235)等漲幅都在4%以上。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，受到科技龍頭權值股的強力推升之下，S&P 500指數自去年10月中旬底部揚升逾20%，於上週正式揮別熊市，儘管市場靜待本週將公布的通膨數據與利率決議，上週美國四大指數仍全數小幅走揚。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，本週為全球超級央行週，除了美國FOMC會議外，週四包括台灣、歐洲都將召開利率決策會議，週五則是日本央行利率會議登場，預料主要國家央行升息與否將成為市場關注焦點，也將牽動全球資金動向。

廖炳焜指出，晶圓龍頭大廠15日將除息，由於月初的股東會上，公司高層表示上半年為業績週期低點，下半年表現將優於上半年，眼見營收轉強，市場將視填息狀況作為半導體產業的風向球，根據前兩次除息都在1、2天內填息完畢經驗，加上近期投資情緒好轉，預料本次同樣能於短期內順利填息完畢。