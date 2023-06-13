兆利今天舉行股東會，兆利產品專注在NB樞紐(Hinge)、AIO PC、LCD Monitor支架、視訊攝像頭及柔性折疊屏幕樞紐，在柔性折疊屏幕的樞紐，除了現有應用於折疊手機之外，也研發用於其他產品類別。

隨著折疊式產品技術逐漸成熟，各大手機品牌廠相繼推出新款折疊手機，讓折疊手機銷售逐步增溫，市調機構預估，112年摺疊手機出貨將有33%的年成長，達1700萬支規模，兆利為大陸手機品牌廠折疊手機樞紐重要供應商，相關產品佔比也快速攀升，今年上半年折疊手機佔公司營收比重已近30%，成為公司擺脫第1季營運谷底，第2季重回成長的大功臣。

兆利今年第1季稅後盈餘為349萬元，每股盈餘僅0.06元，受惠於折疊手機客戶新機拉貨，兆利4月及5月合併營收分別達5.96億元及6.83億元，累計前5月合併營收也攀升至25.99億元，年減幅度縮至15.29%。

兆利表示，第2季營運一定遠優於第1季，不過由於NB需求有點弱，且折疊手機須看客戶銷售狀況，第3季可能與第2季相近，不過下半年一定會比上半年好，折疊手機佔營收比重也可望超越30%，只是全年應該無法比去年好。

兆利今天股東會通過111年財報，以及每股配息3元。