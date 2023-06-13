上海商業儲蓄銀行今（13）日舉行股東常會，通過配發現金股利每股1.8元案，如按昨日的收盤價計算，現金股息殖利率約3.9％。上海商銀為加速推動數位轉型，也進行數位金融處的組織改造，提升為數位金融事業部，成為第六大事業部，同時擴大組織編制，加強吸引數位金融科技與資訊科技人才，強化數位金融交易與服務平台，5月底甫於台南市設立南區資訊開發中心，下半年再設立南區數位科技創新中心。

上海商銀今年仍持續受惠於升息，存放利差及淨息差仍維持較高的水準，至今年1-5月自結合併淨收益達193.13億元，較去年同期成長15.4％，第一季經會計師核閱的合併淨收益為113.9億元，較去年第一季成長13.6％，合併稅後淨利52.6億元，較去年第一季成長15.0％，稅後淨利歸屬母公司業主42.6億元，較去年第一季成長17.0％，稅後每股盈餘0.88元，高於去年第一季的0.81元，獲利表現良好。

上海商銀因應國際發展潮流，訂定今年的策略主軸為「多元核心，數位永續」，積極致力於擴增新獲利引擎，擴大營收與獲利來源，推動數位轉型與ESG永續發展。主要的營運亮點包括：推動財金部及海外分行功能強化專案，更新提升財金交易系統，強化財金部組織人才、產品創新及財務行銷(TMU)團隊，以擴大財務操作等非利息收益，籌設台南市及苗栗縣二家新分行，以拓展新市場、開發新客戶，挹注新營收與獲利。

上海商銀今年也持續推進新核心系統建置專案，以強化資訊競爭力，提供客戶更滿意的金融服務。在推動ESG永續發展方面，今年也已經簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)，正進行投融資碳盤查及規劃減碳目標與策略，同時也通過信用卡及簽帳金融卡ISO 14067碳足跡的驗證，並獲得行政院環保署頒發信用卡及簽帳金融卡產品碳足跡標籤證書，也將發行可持續發展金融債券，導入ISO 46001水資源管理系統及ISO 20400永續採購管理系統。