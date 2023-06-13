嘉義縣水上鄉三界埔國姓村昨12日晚間8點多，傳出兩名結怨多時的鄰居起口角，帶鐵撬前往理論的吳男被蔡男活活打死，警方調查得知，蔡男曾破壞吳家壞門窗，甚至打傷吳父，昨吳男疑為此事才找上門，由於蔡男自稱有精神疾病，又多次被強制送醫，警方將朝殺人罪、過失致死罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。

據指出，45歲蔡姓男子遊手好閒，經常惹事，更曾經在家裡、村庄內胡鬧，警方多次將他強制送醫，是村內頭痛人物，至於46歲死者吳男靠打臨時工為生，兩人住家一前一後，幾乎一碰面就吵，彼此互看不順眼，結怨多時，蔡男曾多次到吳家鬧事，而村民雖覺得蔡男是頭痛人物，卻也拿他沒輒。

昨晚近8點，吳男疑認為蔡男將門窗毀損，還把父親打傷卻不處理，持鐵撬前往蔡家理論，兩人在門外一言不合大打出手，吳男手中的鐵撬遭蔡男奪走，因打鬥聲音太大，鄰居跑出來看，才看到吳男倒在地上一動也不動，地上還有血跡，馬上通報警方和消防隊，吳男最後送醫不治，蔡男當場被逮捕，由警方戒護送醫、初步治療後，目前已完成筆錄製作。