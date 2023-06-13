為配合節能減碳設備安裝及試車作業，威致煉鋼及軋鋼產線預計分別自本年7月3日及7月10日起短暫停工約一個月。威致董事長認為，因為30年老舊機器採取設備更新，並配合政府節能減碳，產線由燃油改換天然氣生產，更換設備提高效能，而考慮設備交貨安裝進度，故七月平均停工一個月，而也面臨產業需求較弱，又逢夏日電費成本因素，而選此時執行。

威致今年5月銷量4.6萬噸，6月約4萬噸。公司七月停工，僅出售在庫存貨，目前鋼筋庫存約3萬噸、鋼胚約2萬噸，恐使營收減少，不過預計九月將恢復正常生產。

停工期間固定費用損失估計約6000萬元，至於停工減少營收多寡尚待評估，亦將視客戶需求狀況，威致煉鋼產線夏季月產量一般排定4.5萬噸左右，軋鋼產線則為4萬噸左右。

展望後續，雖然大陸近期鋼價反彈，但受到台灣政府打房、大陸需求疲弱，鋼鐵市況不明朗，威致對於今年整體營運以保守看待。停工期間公司庫存因應，料產能可支撐，而威致設備更新，雖然影響短期，但對長期勢必是好事，可望提高月產能、節能減碳效益，降低生產成本。威致以持盈保泰的心態，營運可望先蹲後跳。

隨著疫情穩定後，但戰爭、通膨拖慢經濟復甦力道，影響鋼鐵是況，不過全球鋼材存貨去化已近尾聲，未來鋼材市場將隨著需求回升與轉強，整體鋼品市場預期將可審慎樂觀以待。威致也將持續拓展銷售業務，提升國內市場鋼筋及高附加價值鋼品市占率，並積極開發國際高單價市場。