無黨籍雲林縣議員陳芳盈昨（12）日指控，媒體人朱凱翔曾對她言語及肢體性騷擾，同日晚間更在臉書貼出就醫照片。對此，陳芳盈的前老闆、國民黨前台北市議員羅智強表示，希望陳「早日康復」。

陳芳盈昨晚於臉書Po出在急診室吊點滴的照片，她提到自己多日難以成眠、心力交瘁，眼睛還腫起來，3天之內2度進急診室。

羅智強在陳芳盈的貼文留言，「先把身體養好最重要」，並希望她早日康復；除了羅，立委王鴻薇、高金素梅，台北市議員王欣儀以及許多網友也紛紛留言送上祝福。

另外，與陳芳盈同是羅智強子弟兵的國民黨台北市議員楊植斗，昨在陳自爆被性騷擾後發文感嘆，性騷擾的受害人會因自揭傷疤感到痛苦，但加害人卻繼續賺通告費，天理何在？楊植斗並喊話，陳芳盈的名氣較小，關注度也沒那麼高，「但還是要替她加油」。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113