大陸麥田過水後種糧戶搶救生計，收成收入腰斬再腰斬。圖為農戶趙瑞英在院子裡翻騰潮溼麥子。（澎湃新聞）

澎湃新聞13 日報導，今年5月25日以來，河南出現大規模持續陰雨，恰逢豫南信陽、駐馬店、南陽地區的小麥陸續成熟進入收割期，十年一遇「爛場雨」打亂麥收節奏。麥田過水後，種糧戶搶救生計，被雨水泡過的小麥，收成、收購價格都大不如前，甚至腰斬再腰斬。

從河南周口東站上車，去往駐馬店市上蔡縣朱裡鎮周趙村，沿途50多公里的公路兩邊曬滿了農戶剛從「爛場雨」中搶收回來的小麥。為了避免麥子被車輪碾軋，農戶們找來樹枝、戒尺、白酒盒等放在交界處，過路的司機默契地給麥子讓出一條車道。

70歲的趙瑞英是周趙村人，她家門外只能容下一輛四輪車經過的鄉路上，鋪滿了麥子。她捧起一把6月4 日從地裡冒雨搶收回來，已經晾曬了三天的麥子說：「這種淋過雨，發黴出芽的只能賣五毛五（人民幣，下同）。」溼漉漉的麥粒色澤暗沉，冒出乳白色的菌絲，空氣中彌漫著一股甜絲絲的、發酵的味道。

當天夜裡，陝西到河南的農機手張偉意識到，雨下大後，「第二天又收不了麥子，容易噎車」。他連夜和妻子用板車裝上收割機，開回位於陝西西安臨潼區的老家。

張偉說，農機手一年就靠這幾天掙錢，「一天收100畝麥子，要價60元／畝，一天能掙6000塊錢。」如果把車停在村裡等上一天，「相當於損失6000塊錢」。

村裡還有1／3麥田沒收割，聯繫他來收割的坡楊村村民楊富貴試圖挽留。但張偉老家地裡7畝麥子「一粒沒收也下過雨了」，他得趕緊去搶收自家的地。

往年，他都是先收完坡楊村的麥子，再回老家陝西收割，最後一路向北到甘肅結束。「今年收麥子的地方都下了雨，順序一下子搞亂了。」

被雨水泡過的小麥，收成大不如前。

大陸麥田過水後種糧戶搶救生計，收成收入腰斬再腰斬。圖為趙瑞英比較今年和去年麥子，左邊是今年收的，右邊是去年收的。（澎湃新聞）

張偉記得，去年坡楊村的小麥收完，直接拉去糧食收購點，能賣上1.5元／斤，一畝地收入1500元左右，刨去成本還掙七八百。而今年收割，「如果地太溼了，麥糠飄不起來，等於說麥糠麥穗連到一起，麥子撒到地裡了。」如果人家能收1500斤的地，因為撒麥子，只收了500斤，「是要給人家賠償的」。

趙瑞英家的麥子已收回來五六天了，但她一直沒有勇氣到糧食收購點賣掉。她說，有收購糧食的中間商到村裡看過，溼的麥子只能賣五毛五／斤，曬乾的八毛到一元一斤，相比去年，幾乎「腰斬」。

趙瑞英說，今年收成不到四千斤，如果按五毛五／斤計算，一畝地她還賠幾十塊錢，即將下種的玉米種子錢還沒有著落。

據悉，為應對「爛場雨」，河南相繼推出了應急搶收、烘乾晾曬等措施。河南省農業農村廳稱，截至6月11日8時，全省已收穫小麥8萬456.8萬畝，約占種植面積的99.2％。此外，省內天氣持續晴好，夏播正在推進中。

距離村裡最近的糧食收購點的工作人員說，今年收購的小麥價格最高的一元／斤，五六毛／斤也很常見。糧食收購點內，烘乾塔24小時作業，發出陣陣轟鳴聲，開鏟車的師傅以一次2000斤的供應量將麥子送入烘乾塔的主機。一旁的糧食商說：「往年9月收玉米的時候，烘乾塔才作業，今年提前了3個月。」