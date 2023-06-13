今年初流竄中南部的序號「HR484268XD」千元偽鈔，在沈寂數月之後，又再重出江湖，彰化縣警局查獲大村鄉賴姓男子擁槍自重，以假毒品及偽鈔與上下游交易，其中起獲的543張千元偽鈔序號就是「HR484268XD」，警訊後全案依槍砲、毒品、偽造貨幣等罪嫌移送法辦。

彰化縣警局在警察節前夕連傳破案佳績，刑事警察大隊及彰化分局於6月6日查獲賴姓男子持有非制式手槍、子彈及毒品案，隔日6月7日刑事警察大隊及員林、北斗分局執行檢肅詹姓男子等人幫派組合案件時，查獲毒品分裝場，製作大批毒品咖啡包，暑假將屆，及時攔阻毒咖啡包流入市面戕害年輕學子。

彰化縣長王惠美（左）頒發破案獎金給有功警員。（孫英哲攝）

彰化縣長王惠美今天上午在彰化縣警局嘉勉有功員警，頒發破案獎金，感謝他們不眠不休查案，為社會治安犧牲奉獻。

彰化刑大副大隊長張安進指出，大村鄉36歲賴姓男子涉嫌販賣第一、二級毒品海洛因及安非他命供不特定人施用，攻堅時於賴嫌住、租居所及使用車輛查獲毒品、406公克不明粉末、非制式手槍2枝、子彈15顆及「HR484268XD」千元偽鈔543張。

張安進表示，賴嫌等人除涉嫌使用偽鈔與上游交易，還以不明粉末製迼假毒品來賣給下游毒蟲，賴嫌自己吸食的毒品則是真貨，而賴嫌還擁槍自重，並準備了多枝槍管，以便犯案後隨時更換槍管，躲避警方查緝。

彰化縣警局在警察節前夕破案連連，今天公布成果。（孫英哲攝）

彰化刑大與員林及北斗等分局，合力破獲27歲詹姓男子暴力討債集團，該集團以抬棺及冥紙等手段向被害人索討45萬元債務，攻堅查獲詹嫌涉及分裝新興毒品咖啡包，查扣毒品咖啡包285包及封口機、分裝機等分裝器具，同時現場還查獲不明粉末約11公斤，可製成數萬包毒咖啡包。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！