知名歌手陳綺貞擁有清新氣質及甜美嗓音，擄獲不少粉絲的喜愛，未料昨（12）日遭舊愛鍾成虎指控她雙面人，坦言公司及同仁們一直容忍她的脾氣。對此，陳綺貞本人也曬出律師聲明反擊並要求道歉。而曾與她共事過的網友透露她的私下為人，且圈內許多好友葛大為、徐佳瑩、陳建騏、青峰出面力挺她。

陳綺貞的舊愛鍾成虎指控她於2019年介入他人婚姻後，就像是變了一個人，不僅要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司、違約私接活動，甚至半夜發簡訊情緒霸凌同事，使陳綺貞女神形象受創，好友五月天阿信、陶晶瑩第一時間都發文支持她，陳綺貞也發出律師聲明，要求鍾成虎道歉，並不排除提告。

不過，推特上有名曾與她共事過的工作人員發文表示，自己多年前在添翼工作過一年時間，「綺貞對每個工作人員都很好很溫柔，對工作也很盡責，而小虎 ...」坦言論做人失敗，鍾成虎絕對遠多於陳綺貞「到處凹人便宜價或免費、打著文創的牌子賣藝人的商品，還被他說的這麼委屈的樣子」，但據鍾成虎之發文，陳綺貞的改變是2019年以後才發生的。

推特網友透露她私底下的為人相當友善。(圖/襪襪國王 推特)

吳青峰用小號聲援陳綺貞。(圖/吳青峰 FB)

事實上，陳綺貞與鍾成虎撕破臉，除了五月天阿信、陶晶瑩之外，好友徐佳瑩、音樂人葛大為、陳建騏都在IG上轉發陳綺貞照片，寫上「綺貞」並在後面加上愛心，而青峰被Dcard上的網友爆出，有用私人帳號聲援陳綺貞，且被陳綺貞私人帳號轉發，青峰暗指鍾成虎先發制人，「將自己的一切罪行，縫製成一個不透光的束口袋，罩在別人頭上」，指控他想操弄輿論來毀掉陳綺貞。