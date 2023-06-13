為大力發展夜間經濟，並替舉辦杭州亞運期間打造新消費場景，近日杭州發布《關於打造「不夜天堂．樂購杭州」的實施方案（徵求意見稿）》，要求做熱「子夜經濟」，包含開設杭幫菜系列夜食堂，將評估認定一批有國際水準的「子夜經濟」集聚示範街區，發佈「杭州十大夜地標」與夜間經濟消費電子地圖等。

同時鼓勵當地餐飲、零售、娛樂、文化、書店等實體店鋪在晚間10點到次日早上6點提供服務，每年評定一批夜間經濟特色店，開展夜生活IP、夜生活網紅打卡地評比，並突出直播經濟特色，鼓勵主播在綜合體、步行街等商業區域展開直播，宣傳杭州夜購的氛圍。

根據澎湃新聞報導，在打造「子夜食堂」方面，杭州將以美食體驗和夜宵經濟為主題開設杭幫菜系列夜食堂，引進多元化飲食。改造提升老舊夜食街，打造夜間餐飲主題街。此外，還將在夜間遊客集中、市民活動集聚、年輕消費群體活躍的區域打造夜間潮玩聚集區。

杭州曾被網友調侃「唯一的夜間活動是西湖邊免費的晚風」。2010年，杭州啟動拓展夜間經濟、打造「夜杭州」品牌系列工程。在去年6月發佈的穩經濟一攬子政策措施中，杭州再提繁榮夜間經濟與打響「夜生活．IN杭州」品牌。

從數據看，去年杭州實現社會消費品零售總額7294億元（人民幣，下同）、年增率5.8％，增速高於全大陸、全省6個、1.5個百分點。今年1到4月全市實現社會消費品零售總額2305億元、增長8.2％，比第1季加快5個百分點。其中餐飲收入增長19.9％，旅遊市場快速升溫，住宿業、餐飲業營業額分別增長56.9％和16.9％。