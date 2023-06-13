美道瓊工業指數12日上漲189.55點，漲幅0.56％，收34,066.33點；S&P 500指數上漲40.07點，漲幅0.93％，收4,338.93點；NASDAQ指數上漲202.78點，漲幅1.53％，收13,461.92點；費城半導體指數大漲116.69點，漲幅3.31％，收3,641.66點。

中信投顧分析，雖然美國有下半年經濟軟著陸疑慮，但就S&P500獲利預估來看，在最近一次的財報季過後，美國分析師將第二季EPS下調5.4％，將第三、四季EPS分別上調1.7％與9.8％，代表對美國經濟韌性十分看好。另外，美國大型科技股獲利依舊穩健，尤其是半導體股扮演AI科技領頭羊，獲利展望良好，為此波股市上漲主因。

受惠美國與AI相關的科技股，不論硬體、軟體皆表現強勢，在AI大潮流環境下，台股能夠領軍上漲的主流股，必須與美國股市的脈動相契合，例如台積電先進封裝製程的稀缺性，在AI/HPC加持下，需求急速成長，並帶動相關產業鏈的需求，台積電特有的地位，以及明年獲利成長挑戰近20％，支持評價重新提升。

同時，NVIDIA本益比在大漲後已經拉高至2023/2024的57/44倍，美國商業媒體評論，相形之下台積電的2023/2024本益比17/14倍，看似與現金一樣便宜，外資很難不回頭，印證台積電一定是萬七衝關的要角，並有持續穩健盤堅的潛力。

整體來看，指數突破萬七大關，法人預料許多上市櫃大股東都會顯得興奮起來，或是產生FOMO效應，希望為個別公司找到受市場歡迎題材，研判台股將出現百花齊放現象。

凱基投顧指出，在盤面結構部分，電子股占大盤成交比重持續回溫，權值電子多 檔個股走強，電子股躍居盤面主軸。而5月營收公布告一段落後，市場焦點有機會重回未來具想像空間的AI概念，包括AI伺服器、散熱、IP矽智財、ABF載板與先進半導體設備， 以及第二季可望為谷底，產品報價有回升契機的記憶體相關族群。