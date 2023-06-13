台股今日突破萬七，遠東集團董事長徐旭東出席裕民航運股東會時表示，台灣經濟表現沒有不好，而是「好得很」，要對自己有信心，要加油。雖然全球景氣下滑，不過徐旭東對於美中衝突有望改善倒是相當樂觀，雖然美方有些堅持、兩邊繼續抗衡，但最近看到美國國務卿布林肯要訪問中國大陸，這是好現象。

裕民航運今日舉行股東會，今年度首次使用視訊輔助開會，會中通過111年度財務報表及盈餘分配等議案，會議順利圓滿結束。111年全年合併營收為新台幣141.70億元，稅後盈餘為新台幣44.06億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.21元。會中通過發放現金股利每股新台幣3元，維持高現金股息殖利率。

裕民總經理王書吉表示，裕民持續進行船隊汰舊換新，自有散裝船中高達94％都是環保船，這一比例遠高於市場平均的32％。此外，裕民散裝船隊平均船齡為5.5年，遠低於散裝船市場平均的11.6年，目前在建船舶尚有6艘，新船預計於2024年前陸續交船，將有助於裕民的業績表現，迎接未來全球多變的經濟市場狀況，再創佳績。

王書吉表示，裕民船隊未來的發展方向是朝著低碳或零碳船隊邁進。不僅計畫現有船隻進行改裝或加裝綠能設備，如安裝風翼設備或使用生質燃料作為動力等。同時評估建造使用甲醇、氫或氨等乾淨能源作為動力的零排碳綠能船舶，此外也規畫發展LNG船舶的合資公司，以達成裕民船隊於2050年前實現碳中和的永續目標。

對於中國大陸經濟表現，王書吉表示，要轉彎也要一段時間才能達到效益，中國是很大的經濟體，官方也努力推動不同的政策，都是為了刺激經濟，要一段時間把推動的這些政策，沿用到個經濟體上，目前有年輕人失業率高、過往舉債太高等負面消息，但政府推動政策需求時間發酵，裕民仍對下半年審慎樂觀的狀況。