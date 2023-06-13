新北市議會國民黨團今（13）日辦理「挺警察 不要只打嘴砲」記者會，藍營民代痛批，民進黨政府高喊要成為警察靠山，卻失職、失能，喊了5年的統籌分配款至今未修法，且基層警員加班費遠低於勞工時薪，每月須加班112小時才能領滿加班費，痛批中央壓榨。

國民黨團書記長廖先翔表示，全國7萬多名員警在615警察節仍堅守崗位，保護基層警消是政府責任，但縣市基層警消預算仍是依據《地方制度法》、《財政收支劃分法》編列，導致各縣市基層出現不同待遇。

廖先翔質疑，副總府賴清德2018年擔任閣揆時曾經承諾要修法，卻因選舉因素，延後至選後才要修，至今已跳票5年，如今明年1月13日又要選舉，統籌分配款修法是否又會再度延宕？難道民進黨心中只有選舉？

市議員林國春說，行政院5月26日曾核定7月起警勤加給提高至15％，實際看警勤加給有增加，但實際上基層員警卻是看得到吃不到，警員（警特四等）的加班費僅170元，遠低於一般勞工薪資176元，一般勞工上班時數第9至10小時，時薪需乘以1.34倍，第11至12小時，時薪需乘以1.67倍，但員警僅有170元，每月加班費上限1.9萬元，至少要加班112小時才能領滿，相較勞工每月合法加班時數46小時，顯示中央根本是在壓榨員警。

藍營民代也提到，警政署公布的「警察人員平均死亡年齡暨健康監測統計」資料顯示，2020年警察人員退休死亡年齡為78.19，相較同年國人整體平均壽命81.32歲，整整少了3.13年，顯示基層警職人員的職場健康需要被重視。

衛生福利部陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰說，臨床曾有60歲的警衛在景點指揮交通30年，他不菸不酒，但肺活量居然減少4成，研究顯示，空氣汙染會導致肺活量成長不足，加上氣喘等因素，可能導致肺能下降，嚴重可能失能、插管至死。

市議員呂家愷說，中央應帶頭檢視警消職場健康安全，除了執勤安全，還要落實職場健康安全，注意慢性阻塞肺疾病、肺纖維化等呼吸道疾病，保障警消人員完成肺功能檢測，若無法做到，蔡英文總統怎敢說政府是警察的靠山，盼盡速修法，與地方政策攜手合作，不要繼續忽視警消權益。