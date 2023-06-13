伊林娛樂名模宋依璇（宋哥）擁有180公分的修長身材，個性活潑、幽默的她，近年轉戰綜藝節目和電視劇成為藝人。宋哥前陣子到韓國旅行，想體驗當地的夜店，未料因年紀的關係，連遭3家夜店拒絕入場，讓她自嘲：「阿姨先回家一步。」

宋哥在臉書透露，本來想去韓國弘大的夜店玩玩看，想不到一拿出護照就被狠拒，「不好意思，我們超過30歲不能進入」；宋哥不死心，再去另外2間試試，通通都被打槍，宋哥只好改變行程，到超市買宵夜吃，無奈地感嘆：「雖然我很少去夜店，但台灣真是好地方…」最後還自嘲：「阿姨先回家一步。」

星友朱海君得知後，不禁笑說：「呃噗⋯⋯⋯我真的笑出來！這是我認識妳這麼久最荒謬的巔峰之作，瘋瘋妳贏了，話說我也進不去了吼。」宋哥回應：「我都懷疑整個弘大店員是不是都知道這件事，因為他們用韓語一邊笑、一邊講，然後才說年紀這件事。」眼見有網友提醒弘大夜店都是給非常年輕的學生去的，建議30歲以上要去江南的夜店，宋哥表示：「江南的沒訂位進不去啊。」

事後，宋哥開直播還原當下的經過，排第一家夜店時，安管人員一看到她的護照，先是笑了一聲，接著告知「我們這家店超過30歲就不能進去。」宋哥換到隔壁另一家夜店，以為不會比第一間還要過分，想不到又被打槍，超過29歲就不能入場，宋哥直呼：「全世界都知道我是阿姨了！」