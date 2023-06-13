世界先進2022年合併營收516.94億元、年增17.62％，營業利益178.06億元、年增26.27％，稅後淨利152.8億元、年增達29.28％，均連3年創高，每股盈餘（EPS）亦創9.32元新高。毛利率46.28％、營益率34.45％，雙雙續創新高。

世界先進董事長暨總經理方略表示，去年對半導體產業而言是充滿挑戰的一年，半導體供需比例自年中起進入結構調整期，產業景氣於下半年產生明顯反轉。對於世界先進而言，去年雖充滿挑戰，卻也是顯著成長及充滿機會的一年。

展望2023年，國際貨幣基金組織預估全球經濟成長率為2.9％，研調機構Gartner預測半導體產值將衰退6.5％至5627億美元。若屏除記憶體，邏輯晶片衰退個位數情況下，晶圓製造市場在景氣下行中亦具衰退風險，世界先進對此將謹慎以對。

進一步分析產品應用，世界先進認為車用電子、數據中心、高速運算（HPC）處理器等應用雖有需求波動，但仍相對穩定。隨著節能減碳趨勢與半導體效能持續提升，各種應用對半導體元件的需求亦續增，功率元件等類比晶片長期而言仍為8吋晶圓廠成長動能。

方略指出，世界先進在電源管理IC、離散元件、面板驅動IC等領域的持續耕耘已見績效。儘管總體經濟的不確定性持續存在，對半導體產業可能產生負面影響，但認為市場對8吋晶圓的中長期需求仍呈現需求大於供給趨勢，對公司前景充滿信心。

為拓展高毛利市場並優化產品組合，世界先進除了既有BCD、高壓類比、超高壓製程外，亦持續執行化合物半導體、嵌入式記憶體、微機電系統與感測器產品和平台等計畫，同時發展車用晶片和數據中心應用，以更高效能、更省電技術發展因應市場對節能產品需求。