今年美股行情在台灣農曆年揭開序幕，其中Google母公司字母、蘋果、微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta、輝達以及特斯拉等七檔股票，幾乎包辦了標普500指數今年來的所有漲幅。昨晚美股連袂續漲，標普指數創下13個月新高，尖牙股成分股持續接棒大漲，在輝達創下翻倍漲幅後，蘋果創歷史新高，已逼近三兆美元市值，特斯拉也以連漲12天，創下史上最長連漲紀錄。

專家表示，綜觀美股市值前七大巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta，皆為統一FANG+ ETF(00757)成分股，讓投資人能一手掌握美國科技股主力戰將。今年來在全球爆紅的AI應用，長期成長趨勢明確，今年甚至被稱為AI元年，顯示現在只是AI高速成長的起點，未來還有極大上升空間。

以投資CP值來說，「買分身不如買本尊」。美國科技巨頭為全球AI產業鏈的最上游，也是最新科技技術的誕生地。無論是AI軟硬體或應用領域，領軍上攻的皆為美國科技巨頭，例如AI技術先驅微軟、谷歌、Meta，和AI處理器霸主輝達、超微半導體。統一FANG+ ETF(00757)基金經理人林良一表示，除此之外，蘋果與特斯拉具備泛用的成熟產品，而亞馬遜及網飛等，則是本身就具有廣大的數據用戶，讓這些科技巨頭利用AI建立難以逾越的護城河，讓後來者難望其項背。