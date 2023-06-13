儘管整體伺服器需求疲弱，但AI伺服器興起，催動廠商期待多時的DDR 5轉換潮，優群在伺服器領域雖然起步未久，但因新一代伺服器DDR 5延用DDR 4採用SMT型端子，優群Long DIMM因採用異於同業的產品設計及製造工藝，產品特性表現在客戶端測試居領先地位，讓優群成為受惠者。

目前優群伺服器客戶，除備受市場關注的Supermicro，公司亦已成為Meta伺服器供應商，預計下半年開始出貨，隨著伺服器新產品出貨放量，預估今年Long DIMM營收可望年成長2倍，營收佔比可望從去年的約5%到6%躍升至15%到20%，由於DDR 5的ASP高，可說是優群下半年業績成長的重要推手。

除伺服器Long Dimm外，搭配筆電用SO-DIMM產品轉換至DDR5也持續攀升，亦是推動優群業績成長另一個動能。

優群第1季稅後盈餘為9567萬元，年減40.85%，每股盈餘為1.07元，隨著NB庫存逐步去化，搭配DDR 5需求增溫，優群營運自第2季重回成長軌道，前5月合併營收10.65億元，年減7.27%。

展望下半年，劉興義表示，隨著伺服器新客戶開始出貨，且DDR 5需求增加，加上美系手機客戶訂單挹注，下半年營運展望樂觀，可望比去年同期好，全年將力拚營收年增兩位數。

優群今天股東會通過每股配息5.40070794元，並完成董事改選，新任董事為王朝樑、劉興義、王俊基、信邦電子、袁義本、立育企業管理顧問有限公司；新任獨立董事為陳志湧、蔡聖裕、陳吉元。