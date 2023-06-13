名嘴張宇韶日前遭前民進黨工讀生指控性騷擾，今(13)日也被《鏡週刊》踢爆私下罵其他名嘴同業，時常發文針砭時事的「財經網美」胡采蘋也被他批「腦殘」。胡采蘋今則公布張宇韶向她傳送「早安午安晚安」的對話紀錄，痛斥張行徑極度敗類，搭訕不成就見笑轉生氣，報復女方。

胡采蘋今在臉書指出，張宇韶在2017年5月5日突然丟午安、早安的訊息給她，因張是她高中學姊在銘傳辯論社的學長，因此她也禮貌的回覆。然而，張宇韶卻接連在6月8日、7月26日、9月12日、10月9日傳了早安、午安、晚安等，胡采蘋強調她懶得搭理，這個這舉動87%就是搭訕騷擾，沒有理會的必要。

「從此以後這個人就開始到處講我壞話，腮攏別人來攻擊我」，胡采蘋直言，已經7年時間了，她從來沒有私下見過張宇韶也完全沒有互動，卻有很多她完全不認識的人說張宇韶跟他們講她的壞話，胡采蘋不禁直呼張宇韶有病嗎？「人家就是普通路人，你時間怎麼那麼多」，並痛斥張行徑極度敗類，搭訕不成就見笑轉生氣，報復女方。

胡采蘋表示，她一點都不在意張宇韶講什麼，但她非常不齒的是，若今天被他搭訕不理，他就可以到處講她壞話詆毀長達7年，那些被他騷擾的節目助理，必須要打電話敲通告、對講話內容、拿通告費收據給他簽的女生們，一旦被他騷擾，置之不理，會有怎樣的下場？他隨便跟導播跟製作人說一下今天沒接到電話喔，沒有跟我對大綱喔，這些電視圈生態底層的小女生們，會有怎樣的下場？

胡采蘋強調，張宇韶上上電視就開始到處騷擾臉友、助理，他根本沒掌握什麼權力，就開始搞東搞西，若他出任公職、黨職，這個人會做出什麼樣的事情？胡采蘋也喊話，沒有任何一個政黨需要靠張宇韶這種噁男上電視為自己的政策辯護，任何一個政黨都應該無限期抵制張宇韶，否則就是給他機會再去騷擾其他女生，每個女孩都是人生父母養，沒人應該忍受這種騷擾。

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