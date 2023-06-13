現代人多有消化不良的問題，尤其端午節將至，有些人吃完粽子可能會出現脹氣、腸胃不適的狀況。對此，營養師嫚嫚特別分享，5種天然食物助消化，包括白蘿蔔泥、高麗菜絲、綠色奇異果、鳳梨及青木瓜等。其中，奇異果含有獼猴桃鹼，有助消化肉類食物，但黃色品種的含量較少，對於消化的幫助，不如綠色來得有效。

營養師嫚嫚在粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文分享，5種有助消化的天然食物，對於平時容易有消化不良問題的人來說，不妨參考看看：

1、白蘿蔔泥：嫚嫚指出，白蘿蔔含澱粉酶、蛋白酶及脂肪酶，有助消化食物，但酵素耐熱性低，約50度左右就會被破壞，建議可磨泥搭配餐點生吃即可。

2、高麗菜絲：嫚嫚表示，高麗菜含維生素U，又稱為高麗菜精，有助健胃整腸、預防潰瘍；但性質不耐熱，所以可以適量生吃。不過需要注意的是，若本身已經屬於腸胃蠕動差、易脹氣的人，或是甲狀腺功能失調者，切記要煮熟並少量食用。

3、綠色奇異果：嫚嫚說明，綠色果肉奇異果含獼猴桃鹼，是一種蛋白質分解酵素，有助消化肉類食物；而黃色果肉奇異果中的獼猴桃鹼含量少，對於消化的幫助會比較小。

4、鳳梨：嫚嫚指出，鳳梨酵素也屬於蛋白質分解酵素，經常在製作肉類料理時，用作軟化肉質的食材；但鳳梨酵素不耐高溫，大約在60度左右會被破壞，建議可在餐後適量吃，幫助消化肉類食物。

5、青木瓜：嫚嫚點出，青木瓜比熟木瓜含更高量蛋白質分解酵素， 可製作成涼拌菜吃，幫助肉類食物消化。

除此，若消化不良卻剛好無法準備合適食材搭配時，嫚嫚建議，也可以挑選具有胃腸功能改善認證的益生菌，或是消化酵素作為輔助補充；另外日常也要記得多增加活動量，以促進腸道正常蠕動。