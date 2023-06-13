台股今（13日）早盤大漲逾200點，強勢衝破萬七大關，權值股台積電強彈19元至593元是重要關鍵，背後原因可能受到台積電5月財報不俗、人工智慧晶片的強勁需求抵消智慧型手機的缺口、積極發展先進封裝及先進封裝需求強勁等因素刺激。此外，外資瑞銀給予台積電合理股價為740元，主要仍是受惠於強勁的AI晶片需求。

周一台積電ADR大漲4.14%至107.06美元，周二台股早盤大漲19元至593快要重返600元大關，美國金融與投資諮詢機構The Motley Fool指出，上周五有兩個好消息，台積電5月營收比4月成長19.4%，雖比去年同期下滑4.9%，但比4月份下滑14.3%（相較去年同期）的狀況改善許多。

此外，台積電宣布啟用先進封測六廠（AP6）成為台積電第一座實現3D Fabric整合前段至後段製程暨測試服務的自動化先進封裝測試廠，同時大幅擴充目前相當緊繃的先進封裝產能。

報導提到，隨著人工智慧與高效能運算的需求呈現高速成長，可能很快就會讓晶片業擺脫低迷，且消費性電子產業最終仍會復甦，綜合上述來看，明年晶片業的前景可說是樂觀許多，且無論市場如何競爭，晶圓代工龍頭台積電都能獲利。

工商時報報導，外資看好台積電後市，瑞銀給予台積電的推測合理股價高達740元，位居外資券商最高，相當於尚有3成左右的上檔空間，摩根士丹利證券的680元、美銀證券的670元、野村的660元目標價，看好台積電長期受惠於人工智慧產業的需求。