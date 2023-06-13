少子化衝擊招生，嘉義市近年來調配學生編班人數、教師員額，少開教師缺額，嘉義市立大業國中今年9月起轉型為實驗學校，首屆招生80名新生已額滿，加上有8位教師退休，學校將增聘6名教師，本月15日至16日報名，校長陳明君說，希望招到對實驗教育有熱血的夥伴。

大業國中校長陳明君指出，學校自112學年度起轉型為實驗學校，已招滿80名新生，實驗國中課程與一般國中不相同，加上8位教師退休，因而此次要招聘英語3名，數學、資訊科技、自然各1名教師，共6個正式教師缺額。

嘉義市立大業國中教師合作研討領域課程。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

陳明君表示，此次甄選內容較一般教師甄試更靈活，甄試科目及內容實驗學校、符合大業實中教學計畫及課程為主題，並要將學習策略、雙語教學導入領域學習，希望找到有教育熱忱、專科能力強、樂於合作、認同實驗教育課程多元理念的夥伴。

嘉義市立大業國中教師團隊共同研討實驗教學課程。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立大業國中發表教學成果。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府教育處長林立生表示，教育處將協助學校辦理教師甄選，初試報名期間為6月15日至16日，7月5日筆試（初試）、7月11日複試，簡章已公告於嘉義市教師甄選網站、市府教育處網站、全國高級中等以下學校教師選聘及大業實驗中學網站。