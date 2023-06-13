交通部台鐵局將在明年元旦掛牌轉型為台鐵公司，勞工董事人選包括台鐵企業工會秘書吳長智、文宣組組長林佑哲，但引發內部反彈，指兩人分別有強暴猥褻前科及涉嫌妨害電腦使用罪遭懲處，要求撤換。交通部長王國材今日指出，3名勞工董事是因應公司籌備暫時指派，相信工會之後會依規定選出符合各界期待的人選。

台灣鐵路產業工會昨批評，吳長智2007年曾因強暴猥褻員工遭法院判刑，林佑哲2006年因私架網站搶票遭台鐵記大過，3名董事有2名曾出現重大違失紀錄遭懲處，名單出爐後已有員工質疑，未經選舉推派勞工董事是否適格，其違失紀錄及前科也再次傷害台鐵形象，認為2人不適合擔任勞工董事，要求撤換。

王國材今表示，依據「交通部與所屬事業機構派任公民營事業機構及財團法人機關代表遴選管理及考核要點」第3條，工會推派之董事，由各同一事業單位企業工會依其自訂民主程序規定推舉，並函報事業機構於應派任名額內，層轉薦送交通部派免。

王國材說，現在3名勞工董事是因應公司籌備暫時指派，尚未經民主程序推舉，所以還不是正式董事。相信工會會依據規定，選出符合員工、大眾期待的勞工董事。