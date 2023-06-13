目擊者將行車紀錄器畫面曝光還加上後製、旁白，不僅畫面左上方的圖形神似國家地理頻道LOGO，就連英文旁白的語氣、中英文字幕都很有該頻道風格。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

北市一輛白色轎車日前被目擊在雙黃線違規迴轉，只為搶後方空著的車位；目擊者將行車紀錄器畫面曝光還加上後製、旁白，不僅畫面左上方的圖形神似國家地理頻道LOGO，就連英文旁白的語氣、中英文字幕都很有該頻道風格，網友笑翻「這說明了台灣道路如同非洲般野蠻」、「後製也太強了吧」。

影片在YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光，一輛白色轎車在北市成功路二段320巷的路口處違規迴轉，路面是雙黃線，導致後方駕駛停下，目擊者事後「後製」行車紀錄器畫面，左上角放上「Disco Geographic」的字，顏色、字樣相當神似國家地理頻道的LOGO「National Geographic」，而就連旁白與字幕都相當神似。

影片中的英文旁白用相當正經嚴肅的語氣稱「附近是士林地院民事庭，他急著違規迴轉，原來這麼急是有空的車位，或許他是一位律師，看起來這位大律師開庭不會遲到了呢，但他得到了罰單」，影片最後附上警方的檢舉回信，證實已成功檢舉，而影片右上角還寫著「交通浩劫」，笑翻眾人。

其他網友留言「這字幕跟翻譯都太到位了」、「NGC風格放在台灣野蠻交通生態真的無違和」、「很像國家地理頻道，專業字幕旁白，創意十足所以好評」、「國家地理，笑死，建議配上英文標題讓全世界都知道臺灣的三寶也是NO.1的」、「這風格，有出一個系列的潛力」、「這說明了台灣道路如同非洲…不，比那些野外更加野蠻豪橫呀」、「影片後製也太強了吧」。