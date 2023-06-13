路透報導，巴基斯坦石油部長馬利克12日表示，巴基斯坦購買的首批俄羅斯折扣原油已經到貨，款項是用人民幣結算的。但他並未透露巴基斯坦所獲折扣或其他商業細節。

路透社，馬利克稱，根據雙方協定，巴基斯坦首次共購買10萬噸俄羅斯原油，其中第一批（約4.5萬噸）於6月11日抵達巴基斯坦卡拉奇港口，目前正在卸貨。他說，其餘俄油正在路上。

馬利克指出，這批原油為較輕質的烏拉爾原油，到貨後將由巴基斯坦煉油公司進一步提煉。他表示，目前所有測試和實驗均已完成，結果證明，在當地提煉和銷售俄油不會出現虧損，在商業上是可行的。

路透報導，鑒於巴基斯坦過去一直以來依賴中東石油進口，馬利克的表態淡化了巴基斯坦國內對於進口俄油並在當地提煉、銷售的質疑和擔憂。

馬利克還說，巴方希望未來進口石油的1／3為俄羅斯原油。

路透報導，馬利克沒有進一步提供價格、折扣等相關細節，但他說，款項是用人民幣結算。這是巴基斯坦以美元為主的出口支付政策的重大轉變。

今年4月，巴基斯坦石油部長馬利克透露，巴方已與俄羅斯方面達成石油採購協定，下單首筆打折後的俄羅斯原油。根據協定，巴基斯坦將只購買原油，「不購成品油」，如果第一筆順利交易，預計未來將每天進口10萬桶原油。

路透分析，巴基斯坦購買俄油，意味著俄羅斯石油增加了一個新的出口管道；同時，折扣俄油也為巴基斯坦困難的財政狀況「提供了一個喘息的機會」。

在美西方對俄制裁之際，從拉美到非洲、中東，再到歐洲和亞太，越來越多國家著手或計畫「去美元化」，在跨境貿易和投資加強本幣結算。人民幣匯率穩定，作為國際貨幣的避險屬性日益凸顯。

新華社引述國際清算銀行（BIS）數據顯示，2022年人民幣交易量占比由2019年的4％提升至7％，成為僅次於美元、歐元、日元和英鎊的全球第五大交易貨幣。據不完全統計，目前全球已有70多個央行或貨幣當局將人民幣納入外匯存底。

今年3月，人民幣首次超過美元，成為中國大陸跨境交易中最常用的貨幣。不僅與中方相關貿易，像巴基斯坦購買俄油這樣以人民幣作為「第三方」貨幣結算的貿易，將越來越多。