據央廣網報導，近5年來，北京市陸續調整完善了25個職稱系列、1100餘個職稱專業的評價標準和權重，並推廣應用。北京市人力資源社會保障局12日表示，5年來，北京市先後增設了人工智慧、技術經紀、智慧財產權、數位編輯等9個新職稱專業；不斷改善職稱評審由論文「一刀切」問題，全面推行職稱評審代表作制度；打破國籍、戶籍、地域、身份、檔案、人事關係等制約，吸引更多包括港澳台在內的高層次人才在北京創新創業。

截至目前，北京生命科學研究所邵峰、小米科技雷軍、360科技周鴻禕等1014人通過「直通車」獲得了正高級職稱。

5年新增9個新職稱專業

5年來，北京市聚焦國際科技創新中心、全國文化中心建設等需要，先後增設了人工智慧、技術經紀、智慧財產權、科學傳播、動漫遊戲、數位編輯、創意設計、應急工程、消防工程等9個新職稱專業，並為各領域人才量身定制了評價標準。

報導稱，截至目前，北京市已有1500餘人取得技術經紀和智慧財產權專業職稱，涵蓋高校院所成果轉化機構、企業智慧財產權部門以及孵化器、科技園、技術交易所、智慧財產權服務機構的人才。200餘人取得人工智慧專業職稱，涵蓋華為、京東方、騰訊、同方知網、智源人工智能研究院等高新技術企業和新型研發機構的人才。700餘人取得科學傳播專業職稱，涵蓋科研院所、科技展館、科普網站、虛擬博物館等一線科普人員。3900餘人取得動漫遊戲和數位編輯專業職稱，涵蓋一點資訊、今日頭條、百度、新浪、中文在線、漫遊谷等知名媒體、出版機構及網遊公司的人才。

改善職稱評審「唯論文」問題 全面推行職稱評審代表作制度

北京市職稱制度改革突出「幹什麼、評什麼」，著力解決職稱評價「一尺量」問題，按照不同領域、單位、專業、層次人才的特點和成長規律，以職業屬性和崗位職責為核心，以能力、業績和貢獻為導向，分類分層建立人才評價新標準。

5年來，北京市陸續調整完善了25個職稱系列、1100多個職稱專業的評價標準和權重，並推廣應用。教育教學人才評價突出教書育人，按教學為主、科研為主和社會服務為主分類；衛生人才評價突出臨床實踐，按臨床為主和科研為主分類；工程人才評價突出技術創新實踐，按研究設計、應用實踐和成果轉化分類；文化藝術人才評價突出德藝雙馨，按藝術創作和傳播表演分類。通過清晰的分類評價標準，提高了評價的科學性、針對性、精準性，更好地發揮評價「指揮棒」的作用，激發專業技術人才的創新動力和積極性。

北京不斷改善職稱評審由論文「一刀切」問題，全面推行職稱評審代表作制度。憑實績論英雄，將職稱評審「唯論文」改為「菜單式」，讓人才做「多選題」，申報人可自主選擇最能體現能力水平的代表性成果，如專利、技術報告、工程方案、教學課例、疑難病案、文學藝術作品、論文、論著等，作為職稱申報、評價的主要內容。強化能力評價，弱化論文評價；強化成果質量，弱化成果數量；強化業績貢獻，弱化論資排輩。這一評價方式得到了申報人和評委專家的充分認可，近年來，使用論文以外材料作為答辯代表作的申報人比例逐年遞增。

3種管理模式向用人主體下放人才評價自主權

職稱評價實行屬地管理，北京市人力資源社會保障局負責本市國有企事業單位和民營企業人才的職稱評價工作，每年有15萬餘人參加職稱評審。

目前，北京市職稱評價實行3種管理模式，分別是：

「評聘分開」——在工程、經濟、研究、藝術等領域開展「個人自主申報、行業統一評價、單位擇優聘任、政府指導監管」的社會化評審，主要面向包括非公經濟在內的企事業單位人才。

「評聘結合」——實行職稱結構比例調控，單位按照崗位空缺推薦，行業主管部門組織評審，主要面向中小學、研究機構和衛生機構。

「以聘代評」——下放職稱評審權，實行高校院所、部分科研機構、新型研發機構自主評聘職稱。用人單位可以根據學科特色和發展需要，自主制定人才評價標準、開展職稱自主評聘。支持用人單位完善考核制度，實現「能上能下」。對不符合崗位要求、沒有履行崗位職責的人員，用人單位可以低聘、不聘直至解聘。

打破國籍戶籍等制約 暢通各類人才職稱晉升通道

為有效解決職稱晉升「玻璃門」問題，北京市職稱改革打破國籍、戶籍、地域、身份、檔案、人事關係等制約，除國有企事業單位和非公有制經濟單位人才外，開通了外籍人才、港澳台人才、自由職業人才、高技能人才、農村實用人才的職稱申報管道，吸引更多高層次人才在北京創新創業。

北京與國際通行的職業資格評價機制對接，發佈了境外職業資格認可目錄2.0版，認可110項境外權威職業資格，支持持證人員來京工作，在辦理工作許可、證書查驗、人才評價等方面給予便利渠道，還對取得IEEE（電氣與電子工程師協會）會士、IEEE高級會員、LEED（美國LEED綠色建築認證）會士、ACCA（特許公認會計師公會）資深會員等4項急需緊缺清單中職業資格的人員，提供對應副高級職稱，並可作為申報正高級職稱條件等5項「升級禮包」。

針對現行評價模式不適應有多年海外留學工作經歷的高端領軍人才問題，北京市在全國率先建立高端領軍人才「職稱直通車」評價機制，高端領軍人才只要業績足夠突出，就不受學歷、資歷等限制，用業績陳述代替論文答辯，直接參評正高級職稱。截至目前，北京生命科學研究所邵峰、小米科技雷軍、360科技周鴻禕等1014人通過「直通車」獲得了正高級職稱，主要分布在信息技術、生物醫藥、新材料、新能源以及高端製造等高精尖產業領域。

職稱申報、評審、取證等實現全程網辦

在職稱制度改革中，北京市不斷優化職稱評審工作流程，減少申報材料和證明事項，強化大數據應用，實現職稱申報、審核、繳費、評審、查詢、取證等全程網辦。同時，持續推進專業技術人員資格證書管理便利化改革，發佈專業技術人員電子職稱證書37萬本，上線315餘萬人次的電子合格通知書。與天津、河北人社部門簽署實施《京津冀職稱資格互認協議》，三地職稱在人才培養使用、崗位聘任、人才引進、職稱晉升等方面相互認可，有效促進三地人才自由流動，助力京津冀協同發展。