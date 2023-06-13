板橋私幼餵藥案越演越烈，不少家長反映想要檢驗孩子毛髮，新北市副市長劉和然今表示，教育局詢問67位家長後，截至今天上午10時統計，有意願毛髮檢測家長35位，其他尚在考慮中，市府將會行文檢察官，請檢方採檢毛髮。另未來每周辦理2場說明會為原則，每周二、周四晚間7至9時辦理，視家長需求進行調整。

劉和然說，每位家長及幼兒的需求及實際情況不同，成立專案辦公室採一對一專人服務模式辦理，專案辦公室服務時間平日晚間5至9時、假日晚間10時至下午9時。

教育局長張明文說，現階段最重要的就是專業諮詢服務，8、9日請專業醫師、心理諮商師及律師，辦理兩場家長一對一專業諮詢，疑惑可以馬上解答，超29位家長接受諮詢，未來每周辦理2次為原則，每周二、周四晚間7至9時辦理，視家長需求進行調整。

關於幼童安置問題，教育局表示，該幼兒園8日廢止設立許可，在園尚有42位學童，對家長生活及照顧影響重大；經聯繫截至13日上午37位已確認安置方向、3位尚在考慮中、2位協請教育局媒合中。

衛生局長則安排「市立土城醫院」、「亞東醫院」及「市立聯合醫院」、「部立臺北醫院」專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，可撥打醫院專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。