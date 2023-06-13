YouTuber蔡阿嘎先前因「日本5家地雷連鎖店」影片遭到台日網友炎上，事後他緊急將影片下架，並發出中日雙語聲明道歉，而YouTube主頻道停更多日的他，昨（12）日晚間更新影片，拿出10年前拍攝的黑歷史影片自嘲，而這也讓他感受回歸初心「重溫當年拍片最純粹的快樂」。

蔡阿嘎昨（12）日晚間發布新影片「囤了10年影片，10年後剪出變這樣：永遠不會瘦」，片中他將七匹狼《永遠不回頭》的歌詞改編成《永遠不會瘦》，唱出減肥人的心聲，他表示，該片是在2012年錄音及拍攝完成的，但卻直到今年才剪輯完成。

他透露，當年MV拍攝成本相當低，是到投幣式KTV錄音及使用陽春相機拍攝，最後是靠現在的剪接師才完成這支影片，而蔡阿嘎自己也沒想到會在硬碟裡發現這部「雖然很黑歷史、很恥，但也讓我重溫了當年拍片最純粹的那份快樂！」該片上傳至今，觀看次數累積了約13萬點閱。

事實上，蔡阿嘎擁有五個頻道，幾乎每天都會更新影片及社群，直到日前因為「炎上事件」沉寂一周，如今蔡阿嘎主頻道終於更新，粉絲也在留言區給予鼓勵，「不會因為一次的失誤就否定前面99次的努力」、「我們永遠支持你！」此外，許久未在鏡頭前露面的蔡阿嘎，也終於在12日在社群發文，照片中可見，他穿著喜氣的紅色上衣為幫老婆二伯的爸爸慶生，並與家人們一起吃飯。