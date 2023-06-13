國防部上午例行記者會公布「全民國防應變手冊」，其中，提及戰時可能發生的狀況，並公布敵人軍裝識別。以下為戰時可能發生的狀況

(一) 敵方利用國、內外媒體、網路散播假訊息，鼓動民眾反政府、反戰。

( 二 ) 敵方網路駭客攻擊，導致行政與民生作業系統癱瘓，造成政府指揮失信，民眾對政府產生不信任感。

( 三 ) 敵方實施經濟制裁，擾亂金融秩序，致股市崩盤、通貨膨脹，影響正常消費交易。

( 四 ) 敵軍封鎖台海空中、海上交通航線，影響經濟原物料進出口及民生物資正常供應。

( 五 ) 敵軍策動在台特工奇襲，破壞重要軍事及民生關鍵基礎設施 ( 如發電廠、水庫、自來水廠、通信傳播系統、雷達站 )，無法提供民生所需，及支援軍事作戰。

( 六 ) 敵軍實施空攻及飛彈攻擊，造成建築物、道路、機場、港口毀損，侵害民眾生命、財產安全。

( 七 ) 敵軍實施大規模登陸作戰，影響民心士氣，產生大量災民逃難潮。

( 八 ) 鑑於敵軍對我國人員滲透吸收、刺密蒐情手段日益多元，透由各管道接觸並發展組織，用以爭取認同提供所需資訊，或潛伏待關鍵時刻發揮關鍵功效，實為當前國家安全維護之重大隱憂，敬盼您能善盡全民情報之責任與義務，不洩漏國軍任何事物，及時檢舉反映不法可疑，並提醒國人切勿洩漏國軍部隊動態，避免遭敵蒐情掌握。