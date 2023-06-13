「文青女神」陳綺貞的前男友兼前公司老闆鍾成虎昨(12日)晚間突然暴走，怒轟陳綺貞多項罪名，引來網上兩極討論，而鍾成虎突然開轟其實早有先例，2010年陳綺貞和張惠妹等人同場角逐金曲獎，典禮結束後，鍾成虎在部落格撰文批評：「主流歌手把其他人趕走，讓自己壓軸走星光，還有以人手比惡魔角(搖滾手勢)，做的事情卻是反搖滾」，引來推測是否在影射張惠妹。

2010年陳綺貞以專輯《太陽》入圍6項大獎，但最後槓龜，評審團表示理由是個人曲風太強烈，引發討論，陳綺貞本人沒太多回應，表示已經釋懷，鍾成虎則在受訪時回應媒體，如果這真的是得獎原因，「那我們慶幸沒有得獎」。

事後，鍾成虎在部落格抒發心聲，先提到演奏類最佳專輯製作人獎得主彭郁雯在星光大道被插隊，稱：「主流歌手把其他人趕走，讓自己壓軸走星光，還有以人手比惡魔角(搖滾手勢)，做的事情卻是反搖滾」，讓人不得不聯想到當晚以搖滾曲風《阿密特》專輯獲得多項肯定的張惠妹，對此，有網友回應：「有眼睛的人都知道你在指誰。」而張惠妹經紀人陳鎮川當時回應：「小虎老師講的也值得(製作單位)參考，不要把真正的喜悅給澆熄了。」鍾成虎則澄清不是針對特定藝人，自己也很喜歡張惠妹的聲音，事情才逐漸落幕。