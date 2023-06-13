時隔近10個月，作為中國人民銀行短期政策利率的公開市場操作7天期逆回購利率再度下調。據中新經緯引述13日人行官網消息，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行以利率招標方式展開20億元（人民幣，下同）逆回購操作、中標利率1.90％、下降10個基點。

按照時間來看，6月15日，中期借貸便利（MLF）將進行續做，貸款市場報價利率（LPR）將在6月20日公佈。

中信證券指出，第2季以來經濟增長動能見頂回落引發降息預期升溫，面臨大陸國內經濟增長動能或將經歷「U型」修復的磨底階段、通膨低位運行，海外經濟衰退風險加劇等背景，6月MLF利率或將下調，如果MLF利率如期調整，那麼LPR報價隨之走低機率也偏高。

而稍早6月7日，人行行長易綱赴上海調研金融支持實體經濟和促進高品質發展工作時就表示，下一步人行將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆週期調節，全力支持實體經濟，促進充分就業，維護幣值穩定和金融穩定。