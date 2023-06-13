中環今天舉行股東會，中環近幾年致力於轉型，成效逐漸顯現，除了光碟提高客製化和高階產品出貨比重外，因日本同業退出消費級市場的生產及銷售，使得100GB等高容量、高門檻的光碟產品產生轉單效應，預計將對公司營運帶來挹注；在轉投資方面，中環跨足餐飲娛樂及觀光飯店，目前已成為台灣高鐵(2633)第8大股東，並投資夏都飯店(2722)和遠雄悅來大飯店(2712)等，隨著疫情解封後全球旅遊觀光行業的蓬勃發展，加上轉投資威秀影城今年已賺錢，預期未來獲利不錯，這些投資項目可望為中環帶來回報。

在本業及業外均進入成長期下，中環第1季稅後盈餘為6.8億元，每股盈餘為0.62元，累計前5月合併營收為29.17億元，年減11.81%。

展望未來，翁明顯表示，第2季預估可持續獲利，下半年隨著旗下Verbatim進入傳統消費性電子旺季，預期中環也將賺錢，看好中環今年可望擺脫虧損重回獲利。