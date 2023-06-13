對於今年房市看法，發言人廖昭雄副總指出，平均地權條例過關後，房市將受到影響，不過，剛性需求還是在的。以目前商辦的投報率來看，還是有吸引力，預期市場買盤將轉入商辦市場。興富發今年將在北市推出兩筆商辦，包括總銷73億元的南港T1，此案已完工，及復興南路總銷150億元的個案。

興富發今日股東會決議配息0.5元及配股1元，合計?1.5元。

上市建商興富發2022年營收266.27億元，毛利率33.6%，年增2.67個百分點，稅後純益37.41億元，年減54.3%，每股純益2.29元。

興富發強調，房地產市場的剛性需求不會消失，端看產品定位，觀察全台市場，總價在650～1,300萬住宅剛需首購產品、重劃區商辦都有極大的需求。

在土地開發方面，興富發指出，將轉向參與公部門標案、合建開發，降低對融資的依存度。包括合併子公司，未來七年計劃推出15案、總銷金額超過1,300億元，預期至2029年新屋完工規模將高達4,441億元。

另外，在觀光領域布局方面，興富發加盟萬豪集團品牌的台南安平雅樂軒酒店，在2022年1月營運後，住房率穩定上升。預計2023年，金山凱悅溫泉酒店即將開幕投入營運，同時，高雄凱悅酒店也在籌備中。