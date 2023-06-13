新光鋼上周末（6/10），趁著台灣西北部的天空艷陽高照，含新北地區的營業、財會、行政服務部門，聯合籌劃石門區的白沙灣淨灘活動正式啟程了，共有員工及眷屬50餘人，齊集白沙灣，為淨灘活動實際付諸執行了。很多人都異常興奮、熱情參與這次活動。

感謝中華民國有機生活環境推廣協會的愛心協助，並派志工代表到場指導活動程序、安全注意事項、分辨塑膠垃圾、塑料用品、有害物品技巧、宣導與企業一起做公益，同時落實保護地球環境，大家投入環保，擴大社會參與，減少造成空氣汙染、水資源枯竭、氣候變遷危機，勿助長地球生態的破壞，而須從自身來維護環境生態，保護自己和家人健康。

這場活動不只在清理海灘上的垃圾，更融入了寓教於樂的元素。參加人都積極地撿拾垃圾，共計收集了令人驚訝的38公斤垃圾。他們以實際行動彰顯了對環境保護的關注，同時也傳遞了對可持續發展的支持。這次淨灘活動不僅讓參與者感受到環境保護的重要性，也提醒了大眾對海洋生態的關注。新光鋼鐵股份有限公司將繼續致力於推動ESG價值觀，為建設更美好的未來作出積極貢獻。

新光鋼鐵的ESG承諾體現在這次淨灘活動中。通過積極參與此類活動，他們展示了對環境保護和可持續發展的承擔，同時也鞏固了公司在社會責任領域的領先地位。

新光鋼鐵白沙灣淨灘活動圓滿達成任務，感謝同仁們熱情、辛苦的參與，許多同仁也帶著小朋友一起參加，讓孩子們從小學習環境保護的精神，為這次活動增添寓教於樂的色彩，此次總共清理出38公斤的垃圾，讓協辦的工作人員也驚呼我們新光鋼鐵的實踐力。

新光鋼強調，他們用行動守護海洋，大家一起去淨灘，為永續海洋盡一份心力!淨灘、淨塑、愛地球、讓世界更美好。