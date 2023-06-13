關於新冠病毒的起源問題，目前各界仍眾說紛紜。據自由亞洲電台引述英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）披露，早在新冠疫情爆發前，武漢實驗室的科學家即與中國解放軍合作製造可用於生物武器的病毒突變體，不料病毒卻從實驗室外洩。

《星期日泰晤士報》查閱數百份文件、機密報告、內部備忘錄、科學論文和電子郵件通信，並採訪了美國國務院的調查人員以及流行病專家等，疏理出新冠病毒可能的起源過程。

報導稱，武漢病毒研究所原本是在進行針對SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病毒起源的研究，並透過設在美國紐約的一所慈善機構獲得了美國政府挹注資金，此外，美國頂尖冠狀病毒科學家還分享了先進的病毒操縱（virus manipulation）技術。

不過在2016年，由武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗帶領的科學家團隊在雲南省墨江的礦井中發現一種新型冠狀病毒，但中國當局未對世界發出警告，也沒通報相關死亡事件。如今，這種病毒被認為是目前已知在疫情爆發前就存在的新冠病毒唯一近親。

墨江發現的病毒被送往武漢病毒研究所，所內科學家的研究成果成為機密。報道引述一名美國調查人員說：「報告檔案開始變得不透明，機密計畫就是從此刻展開。」

美調查人員：中方計畫讓病毒對人類更具傳染力

《星期日泰晤士報》引述美國國務院調查員報告指出，雖然武漢病毒研究所以民間機構自居，但美國已確定該研究所與中國軍方在出版物和秘密項目上進行合作。至少從2017年起，武漢病毒研究所代表中國軍方從事機密研究，包括實驗室動物實驗。」

美國調查人員相信，中方這項計畫導致了新冠病毒產生，並在一場實驗室事故後外流到武漢市內。一名調查人員認為，情況愈來愈清楚顯示，武漢病毒研究所涉及製造、傳播和隱匿新冠疫情大流行。報導披露，美方人員發現的證據證明，2019年11月有從事相關實驗的中國研究人員出現類似感染新冠的症狀而送醫，其中一名研究人員的家屬死亡。一個月後，武漢出現新冠病例。

疫情源於實驗室 而非華南市場

該報披露的另一項分析則顯示，最初的疫情來源中心靠近武漢病毒研究所的實驗室，而非一直以來大家認為的華南海鮮市場。根據美國參議院的一份報告，中國軍方人員被授予武漢病毒研究所內的主管職位。武漢病毒研究所在2015年出版的一本書中，討論了SARS病毒如何代表一個「基因武器的新時代」，可以「人為地操縱成一種新出現的人類疾病病毒，然後將其武器化並釋放出來」。

調查人員還注意到，武漢實驗室培養3種突變病毒並進行試驗後，創造出一種傳染性極強的超級冠狀病毒，而這僅是台面上與西方合作的研究部分。調查人員認為，解放軍當時也正同時進行病毒研究計劃。

報導指出，相關研究人員試圖找到確鑿證據，卻因為中國政府缺乏透明度而受到阻礙。在新冠疫情爆發後，中國政府不得不公開了墨江發現的冠狀病毒研究結果，也曾引起其他國家專家質疑，中國政府可能竄改了相關數據，以避免外界向墨江方面發掘更多真相。

美國國務院及中國駐美大使館對於媒體請求置評，至截稿前均未回覆。

報導還披露，中國解放軍疫苗專家周育森（Zhou Yusen，音譯）曾與武漢科學家合作研究中東呼吸症候群（MERS）冠狀病毒，並且在疫情期間也在與武漢科學家合作。周育森受到外界懷疑是因為他在2020年2月就申請新冠肺炎疫苗專利，當時距離中國承認疫情爆發才過了一個多月。

《星期日泰晤士報》指出，若一個國家能夠讓國民接種疫苗對抗自己研發的機密病毒，可能就握有能夠扭轉世界權力平衡的武器。