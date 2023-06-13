《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、雙子座、雙魚座談戀愛非常謹慎，如同投資般需不斷觀察和評估風險，才敢投入一段感情，深怕不小心遇到不合適的對象。

▍處女座

處女座處理感情問題很理智，他們習慣默默觀察再行動，即使為某人動心了，也多會選擇先退一步，確定自己不會後悔能承擔風險。雖然會為愛勇氣滿滿，但依舊會有評估的過程，像極了評估風險的理財專員。

▍雙子座

雙子座總是為愛做許多嘗試，就算冒著被說不專情的風險，也要累積豐富戀愛經驗，而一切都只是為了得到心之所向的戀情！這也是雙子座要規避的風險，不想跟一個不喜歡的人浪費時間，以及為自己保留尋找更好對象的動力。

▍雙魚座

雙魚座面對感情態度有些極端，不是奮不顧身，就是小心翼翼。而他們對戀情抱著走一步看一步的心態，選擇誰，等同於選擇一種可能升值也可能貶值的投資項目，需謹慎評估，否則將會元氣大傷。