女生在性行為後，經常覺得私密處疼痛，伴隨肚子脹痛，婦產科醫師黃佩慎指出，性愛後最常摩擦、不舒服的地方是陰道開口，因為現代人生的少，陰道寬度窄，所以女生性行為容易覺得不舒服，加上過程中若頂到子宮頸，急劇收縮導致下腹痛，這都是正常的，休息一陣會好，若疼痛持續半小時以上，則需要就醫。

台北醫學大學附設醫院婦產部主治醫師黃佩慎在臉書「劉教授婦產科」指出，常有病人抱怨性行為後肚子痛、脹或出血，檢查後都不是婦科疾病，其實會痛的原因是現代人生的少，能放進去的寬度較窄，所以容易摩擦不適。

黃佩慎解釋，女生的陰道沒有太多神經組織，性行為會痛都是在陰道外口，且過程中常會頂到子宮頸，導致收縮、下腹痛都是正常，只要放鬆休息，子宮不收縮就能緩解疼痛，或是性行為前使用足夠潤滑液。

至於出現哪些不舒服需要就醫，黃佩慎說，當有外來物，像是精液的pH值與陰道不相近，就可能引起私密處感染；另外如果有子宮內膜異位、子宮腺肌症等問題，性行為也會誘發疼痛，並容易有固定痛點，疼痛持續半小時不緩解，這時就建議就醫。