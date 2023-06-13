一名女網友發文分享，在《教育部重編國語辭典修訂本》驚見現場的「場」讀音竟不是「ㄔㄤˇ」，而是二聲「ㄔㄤˊ」，許多網友大嘆「改來改去真的超沒意義」。這篇發文釣出國文老師解釋，重編版是語音流變的研究用辭典，簡編版才是教學讀音，從簡編版本可見「場」讀音為「ㄔㄤˇ」，「民國88年一字多音審定表後就沒改過。」

這名女網友在Dcard貼出《教育部重編國語辭典修訂本》截圖，現「場」讀音為「ㄔㄤˊ」，她驚訝表示「我以為是現『ㄔㄤˇ』」。

文章曝光後引起許多網友討論，「這種東西改來改去真的超沒意義」、「我已經看不懂現場兩個字了」、「唸二聲是為什麼，超好奇」、「我都唸現場」。

這篇發文也釣出國文老師解釋，「注音要以教育部『簡編版』字典為主，重編版是包含了以前到現在的所有讀音，所以並沒有又改注音的問題」、「重編版是語音流變的研究用辭典；簡編版才是教學現場的讀音。另外，根本就沒有讀音改來改去，88年一字多音審定表後根本沒改過。」

《教育部重編國語辭典修訂本》中現場的「場」讀音是二聲「ㄔㄤˊ」，引發許多討論。（翻攝《教育部重編國語辭典修訂本》）