在中國於印度太平洋地區水域擴大勢力之際，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）指揮官費根（Linda Fagan）說，海防隊打算在這個地區增加海上巡邏和訓練活動。

費根本月稍早出席在新加坡舉行的「香格里拉對話」安全會議，是她連續第2年參加這場匯聚亞洲高階國防官員的年度會議。

費根接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）書面訪問時說：「印太地區對美國的未來明顯非常重要。在我們試圖確保一個自由開放地區的同時，美國的印太政策認為，擴大發揮美國海岸防衛隊的功能是政府的第一優先要務。」

「美國海岸防衛隊將以更多巡邏艇與可部署的特種部隊，延續在（印太）地區行動任務的悠長歷史。」

費根說，美國海防隊將於12月把駐在維吉尼亞州的巡邏艇「哈瑞特雷恩」（Harriet Lane）部署至印太地區。

在承平時期，美國海岸防衛隊在國土安全部轄下運作，負責執法巡邏任務，打擊走私、非法捕魚等犯罪，同時偵測並破壞恐怖攻擊，另也參與海上搜救和移民執法行動。

2021年，海防隊派遣3艘快速反應巡邏艇至關島，並在2024年預算案的「無經費優先事項清單」中要求在印太地區再新增4艘快速反應巡邏艇，呼籲國會批准。

費根說：「美國海岸防衛隊正在整個印太地區提升能力建構的努力，將在東南亞和大洋洲投入資源，用於安全合作、人道活動和能力建構活動…沒有任何一個國家或機關可以單獨應付印太地區面臨的挑戰。」

費根提到，美國海防隊試圖與日本、澳洲和太平洋島國擴大夥伴關係，以提升海防隊在這些地區的能力。

在美國海防隊將重心轉向印太地區之際，中國正為了在南海領土爭議中搶占上風而持續推進所謂「灰色地帶」策略，即動員海上民兵、漁船和海防船艦前往爭議水域，目的是逐步增加實質控制，同時避免製造軍事衝突。

派遣軍艦去因應這些中國船隻，會被視為不成比例，而且可能加劇緊張情勢。假使中國漁船以不尋常方式接近美國軍艦，美艦要克服重重困難才能獲准動武。

相比之下，美國海防隊的任務著重在執法。比起軍艦，東南亞國家與美國海防隊船艦合作也更自在，因為中方的反應也會比較節制。

費根說，美國海防隊也將因應非法捕魚活動，且非常希望擴大與日本的雙邊合作。

她說：「增加與日本海上保安廳和海上自衛隊的互動，將促進他們各自的相互操作性，以及與美國海上部隊的相互操作性。」