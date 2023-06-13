永續發展議題正熱門，許多企業紛紛成立永續發展部門，他們非常需要這方面的人才。因應這股趨勢，台科大開設「企業永續管理」相關課程，讓學生實際參與輔導企業接受查驗，他們畢業後可投入這個領域，擔任永續管理師、碳盤查師等工作。

不只台科大發展永續課程，中央大學目前正籌設全國首創的「永續與綠能科技研究學院」，將提供「永續去碳科技」、「永續綠能科技」與「永續領導力」三大領域碩博士學位學程，除了培育人才，也會透過產學合作，研發永續發展、淨零碳排的解決方案，邁向全球零碳新經濟時代。

中大向教育部提出申設「永續與綠能科技研究學院」，規畫的三個學程，每個學程每年招30個碩士生、5個博士生，一年總共招105人，最快明年開始招生。

為了推動永續發展，台科大工業管理系開設的企業永續課程，課程內容包含了國際永續發展和國家永續發展政策，以及企業應對永續發展的相應措施，不論是相關標準、法規以及管理和工程層面都需要考慮永續管理的目標。

台科大工管系系主任郭財吉表示，工管系的訓練與特色是數據分析，需要了解、分析數據，並從數據的答案進行下一步的改善。以前工管系主要應用在工廠的管理，在有限的人力財力物力下優化，減少成本浪費，進行有效管理資源，找到最佳值，當永續管理的概念進來後，現在則是不僅要考慮工廠，也需要考量地球的限制，解決地球最佳化的問題。

台科大工管所學生洪嘉辰表示，之前學習的領域是國際企業，這一年才接觸永續管理，這個領域正在快速發展，資訊量很大，需要一直學習，不然就有資訊落差。

洪嘉辰說，因為課程以及產學案的參與讓自己實際有機會去工廠進行碳盤查，覺得這是一個很實務的工作，且起薪也高，讓原本有打算從事半導體製造業的他，將就業目標轉為碳盤查管理師，他認為相較於半導體產業的辛苦，從事永續工作能做有興趣且能看到改變的事情。