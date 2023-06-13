大家房屋企畫研究室總監郎美囡分析，打炒房政策減少不動產市場交易，影響繳納交易稅的數量，且買方期待價格修正，房屋出售的增值空間受到壓縮，兩個面向讓稅收大幅降低。

六都1～5月個人房地合一所得稅收入，僅新北市比去年同期增加5.5％，其他五都皆有明顯的降幅，台南市年減29.9％最多、台中市年減24.5％、桃園市年減12.1％、台北市年減11.2％、高雄市年減6.7％，不過跟去年1～5月個人房地合一稅稅收金額相比，減少最多的是繳稅大戶台中市，整整減少7億元稅收，台南市減少3.8億元，台北市、桃園市、高雄市個別減少1~2億元，新北市增加約1億元。郎美囡表示，房地合一2.0版持有5年內轉售面臨45％、35％的高稅率，屋主若無資金壓力，市場景氣不佳時惜售，以長期持有為佳，導致房市買賣雙方都偏觀望，尤其像台中市房市多頭時，無論新案或中古屋熱銷，價格表現又強勁，不動產交易稅的金額相當驚人，當房市趨冷之時成交價量不如過往，買方擔憂套在高點。

相較之下，今年的稅收縮水不少，而台南市在科技業話題淡化，以及打炒房政策出現作用後，投資性買方消散，願意讓價出售的賣方有限，自用買方進場意願低，因此稅收銳減。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，去年央行升息後明顯衝擊市場交易量，從政府不斷推出打炒房政策，顯示調控不動產市場價格走高的決心，且房貸利率突破2％，影響買方購屋意願，許多區域房市交易已回歸疫情前水平，房地合一稅日後是否還能盆滿缽滿，值得觀察。