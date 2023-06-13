63歲的李姓男子前年在房間內性侵4歲的孫女，女童的7歲哥哥發現後告訴家人，讓案件曝光，男童還向檢方作證「阿公變態」、「做壞事」，最高法院駁回李的上訴，斥責他惡性實在重大，依對於未滿14歲之女子為強制性交罪重判10年2月，全案定讞。

李男在2021年8月22日之前某日，見其妻出外賣菜不在家，4歲孫女常喜歡玩手機，有機可趁，他以給她玩手機為由誘使她進入其房間後將房門關上，以製造並利用她與其獨處在其房內，難以求救、反抗及逃脫之處境，加以性侵。

李男不顧女童感到疼痛，向其表示「不要」，仍未予停手而繼續為之；女童的哥哥在窗戶有看到，氣得痛罵「阿公做壞事、變態」，並向媽媽反應，家人得知後報警。

一審及二審認定李男罔顧人倫，對極其年幼之孫女伸出魔爪予以強制性交，不僅侵害她性自主權，更殘害其身心健全發展，破壞她對人的基本信賴與安全感，使她面對自己深為信任、原應對自己疼愛照顧有加之祖父對其性侵，感到無助。

合議庭斥責，李男罔顧自己是女童的祖父，背棄自己應守護照顧她之身分，僅自私想到自己的性慾要發洩，對她造成難以抹滅之傷害，如此家庭悲劇，情何以堪！李的惡性實在重大，重判10年2月，李不服提上訴，最高法院駁回確定。

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