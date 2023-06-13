原本在國中教授數學的陳俊佑，毅然辭去教職，參加勞動部發展屬中彰投分署「產業新尖兵計畫」培訓，成功轉職。(中彰投分署提供)

有感於AI產業具有相當未來性，原本在國中教授數學的陳俊佑，毅然辭去教職，參加勞動部發展屬中彰投分署「產業新尖兵計畫」及「AI雲端web應用系統開發實作精修班」培訓，結訓後並進入知名科技公司擔任工程師，薪資較擔任教職高出1萬，他認為參加培訓是對自己人生最正確的投資。

中彰投分署指出，勞動部推出「產業新尖兵計畫」，引領青年投入具發展前景的職業訓練課程，並結合大專院校、財團法人或工商團體開辦數位資訊、工業機械或綠能科技等專業課程，每年共開辦近50個班別，中彰投分署至今運用該此畫成功培訓5200名青年，其中數位資訊相關班別就業率最高達96％。

原本擔任教職的陳俊佑辭去教職後，參加「AI雲端web應用系統開發實作精修班」，他透過課程學習人工智慧、雲端運算介紹及Python 程式設計、雲端服務應用、AI 應用程式整合建置等，他說，課程中學到的Linux作業系統、Docker及Git都在工作中派上用場，建議想轉職到「資料科學」領域者可從「資料工程師」入門。

中彰投分署表示，為讓青年在培訓期間不用擔心生活開支，訓練期間並可領取每月8000元學習獎勵金，目前「產業新尖兵計畫」在6月還有「JavaScript與Laravel全端工程師培訓班」、「智慧聯網(AIoT)開源軟體技術與應用」、「智慧應用微軟C＃工程師就業養成班」，開放報名。