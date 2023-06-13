大陸國家發改委與教育部、工信部等8部門13日聯合發布《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025年）》，要在重點行業深度推進產教融合，包含新一代資訊技術、積體電路（IC）、人工智慧（AI）與養老托育等生活服務業，目標2025年讓產教融合試點城市達到50個左右，並在全大陸建設培育1萬家以上產教融合型企業。

在支持資金方面也要加大政策扶持力道，通過「十四五」教育強國推進工程，安排中央預算內投資支持符合條件的產教融合實訓基地建設，高職院校和應用型大學院校，每所支持額度不超過8000萬元（人民幣，下同），中職院校每所支持額度不超過3000萬元。將符合條件的職業教育產教融合專案納入地方政府專項債券支持範圍。

根據觀察者網引述該《方案》，明確提出要在重點行業深度推進產教融合。具體包含如新一代資訊技術、積體電路、人工智慧、工業互聯網、儲能、智慧製造、生物醫藥、新材料等戰略性新興產業，以及養老、托育、家政等生活服務業等行業，透過推進產教融合，培養服務支撐產業重大需求的技能技術人才。

同時要在試點城市及其所在省域內，打造一批區域特色鮮明的產教融合型行業，打造一批高水準產教融合行業協會和促進會，推動行業組織更好融入產教融合改革。