許多家長會購買書寫與遊玩兼具的玩具筆予孩子，但消保處抽測市售17件玩具筆，其中有2件品質不符合規範，包括售價990元的「玫瑰金色多功旋轉能量筆」鈕扣電池電池盒未使用工具就可開啟，及「磁性金屬原子筆」的玩具配件未通過小物件檢測，學童恐有誤食小零件之虞。

據消保處抽查指出，抽查17件市售玩具筆中有2件品質不符合規範，13件未標示商品檢驗標識、其中有12件逃檢。

經濟部標準檢驗局第二組副組長鄭慶弘表示，依商品檢驗法及商品標示法規定，玩具筆為應施檢商品，而品質不符合規範及逃檢皆已依商品檢驗法裁罰至少1萬元，涉品質不合格已要求下架回收、標示不完整及逃檢要求改善，其餘也均已下架。

鄭慶弘也說，由於該抽察不合格率偏高，已加強管制措施，包括網路販售時應標示「商品安全標章」，未標示會要求平台下架，並辦理多場宣導會要求廠商確實達成，也在學校辦理說明會告知家長應注意標示。

消保處簡任消保官王德明說，17件中僅有1件完全符合規定，其中更有2件涉及危險性的品質規範，如果零件脫落導致兒童吞食恐造成傷害，如果消費者購買到品質不合規定的「玫瑰金色多功能旋轉能量筆」及「磁性金屬原子筆」，可依民法及消費者保護法要求退費。