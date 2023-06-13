甲骨文周一盤後股價上漲9.84%，報120.66美元。

在稍早前的一般交易時段，由於摩根大通提高目標價，甲骨文收漲近6%，報116.43美元，創下歷史新高，盤中一度大漲7%，亦刷新高點。

其創辦人艾利森（Larry Ellison）身價亦創新高，以1298億美元超越微軟創辦人比爾‧蓋茲（1291億美元），躍居全球第4大富豪。此為艾利森首度擠進全球前五富排名榜。

甲骨文進軍雲端運算市場的努力開始取得成果。該公司去年收購電子病歷公司Cerner，強化了在面對微軟和亞馬遜等產業巨頭的競爭力。

該雲端和軟體公司亦強化其AI雲端產品線，包括與輝達（Nvidia）結盟，透過自家雲端服務向客戶提供輝達的AI軟體和晶片。

在AI熱潮帶動下，甲骨文今年以來股價已經大漲逾40%。

甲骨文2023財年第四季（截至5月31日）營收年增17%，為138.4億美元，優於市場預期的137.4億美元。經調整後每股盈餘為1.67美元，優於市場預估的1.58美元。

雲端事業營收大幅成長54%，為44億美元，較前一季的年增45%加速成長。

展望2024財年第一季，甲骨文預期營收年增8%～10%，優於市場預估的年增約7.8%。該公司預期經調整後每股盈餘為1.12～1.16美元，市場預期為1.14美元。

分析師認為，基於與輝達的合作夥伴關係，甲骨文雲端基礎設施 （OCI）事業具有成為主要AI/ML（機器學習）開發平台的優勢，可望成為另一個成長引擎。

甲骨文董事長兼科技長艾利森表示，從事LLM（大型語言模型）開發的公司，如Mosaic ML、Adept AI、Cohere和其他30家AI開發公司最近已簽約採購甲骨文Gen2 Cloud逾20億美元的容量。

執行長Safra Catz在財報發布後的法說會上表示，雲端事業營收（不含Cerner）在2024財年的增長力道將至少與2023財年相似。