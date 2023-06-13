台達電今天舉行股東會，台達電董事長表示，台達持續耕耘「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」三大業務範疇，隨著雲端服務大量增加，資料中心產業蓬勃發展。高效能運算帶來的散熱問題及耗能激增，是產業碳排能耗的挑戰，台達「兩相浸沒式液冷」資料中心解決方案，可將電子設備直接浸泡在不導電、沸點低易蒸發的冷卻液中，透過冷卻液的相變帶走熱量，提高散熱效率，比起傳統的氣冷式散熱大幅減少84%能耗。

在基礎設施方面，去年台達亦在蘭嶼打造了儲能系統，協助解決當地在夏季因觀光人口大量湧入，而造成尖峰時段用電量激增的問題，有效強化離島電力系統穩定性。

在電源及零組件，台達持續以電力電子的核心能力，在許多應用中穩居全球領導地位，例如新推出的3200W鈦金級伺服器電源，採用了氮化鎵（GaN）的設計，比起矽基MOSFET，功率密度可提升25%，電源效率更可從過去的94%提升至96%。此外，台達十多年前就開始投入車用及電動車市場，除了提供車用電感及車用風扇等零組件，亦直接供應全球一線車廠的關鍵系統，包括馬達及馬達控制系統等等。

在自動化範疇，台達的工業自動化產品及解決方案，協助全球許多客戶建構更具彈性及韌性的智能製造產線，同時也為客戶逐步實現節能減碳的永續目標；以流體設備為例，往往需要長時間不間斷地運作，電力耗損非常龐大，透過台達的自動化解決方案，可協助客戶提高產品效能，相較傳統設備，改善能耗達34%，管理者更可從後端的管理平台，監控所有設備的運作狀態及各終端的電力使用資訊，制定出最佳化的用電策略。

受惠於樓宇自動化、車用電子、伺服器/資料中心等各項業務穩定成長，台達電111年合併營收為3844.43308億元 年成長22.17%，創下歷史新高，營業毛利為1107.72563億元，年成長22.79%，合併毛利率為28.81%，年增0.14個百分點，營業淨利為414.38824億元，年成長32.12%，營業淨利率為10.78%，年增0.81個百分點，稅後盈餘為326.65728億元，年成長21.9%，創下歷史新高，每股盈餘為12.58元。

台達電第1季合併營收為928.59億元，年增12.5%，為歷年同期新高，單季稅後盈餘為69.08億元，年增14.01%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為2.66元，累計前5月合併營收為1585.86億元，年增12.97%。

台達電董事長海英俊在日前法說會表示，由於電競遊戲產品與資料中心還不錯，搭配電動車及充電樁成長，海英俊表示，今年第2季會比第1季好，也有機會比去年同期好。