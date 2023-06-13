受中美競爭及全球通膨危機等影響，國際貨幣基金組織（IMF）於2023年4月預測今年全球GDP成長率為2.8％，較2022年的3.4％成長率減緩。全球經濟成長趨緩也影響到散裝航運市場需求，尤其中國鋼鐵業限產政策，房地產新開工施工面積減少，連帶影響鐵礦石進口需求，加上新冠疫情趨緩船舶塞港減少，今年前5月各型散裝船平均日租金皆較去年同期衰退。

預期在通膨緩和以及即將進入散裝原物料出口旺季，對船舶運力需求可望逐步增加，航運景氣下半年有逐步回升的機會。

裕民指出，目前散裝新船訂單率僅有6.9％，是推升未來散裝景氣最有利的因素，加上今年正式上路的船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大航運碳排環保法規，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮，未來散裝市場景氣持續樂觀期待。

裕民持續進行船隊汰舊換新，自有散裝船中高達94％都是環保船，這一比例遠高於市場平均的32％。此外，裕民散裝船隊平均船齡為5.5年，遠低於散裝船市場平均的11.6年，裕民船隊的船隻更年輕，同時具有環保特性。目前在建船舶尚有6艘，新船預計於2024年前陸續交船，將有助於裕民的業績表現。

裕民船隊未來的發展方向是朝著低碳或零碳船隊邁進。不僅計畫現有船隻進行改裝或加裝綠能設備，如安裝風翼設備或使用生質燃料作為動力等。同時評估建造使用甲醇、氫或氨等乾淨能源作為動力的零排碳綠能船舶，也規畫發展LNG船舶的合資公司，以達成裕民船隊於2050年前實現碳中和的永續目標。