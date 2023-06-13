高雄77歲文姓老婦昨日前往郵局，稱要匯10萬元給姪兒，行員起疑報警。警方獲報到場，途中「姪兒」來電，員警剛接起詢問時，卻遭對方嗆「在調查戶口嗎？」，員警立即回嗆「對啊，我是警察」，對方聽聞後卻龜縮秒掛電話，與剛才對比判若兩人。隨後員警撥電話給本尊，真正的姪兒跟員警解釋「沒有要借錢」，文婦才自知誤入詐騙陷阱，向員警、行員道謝。

據悉，文婦昨日中午12時許接到詐騙集團來電，對方自稱是文婦姪兒，並跟文婦噓寒問暖，因聲音、語調與真的姪兒相似，令文婦相信是真的姪兒來電，在經過一番聊天後，詐團認為文婦受騙上當，於是以急需用錢為由，拜託文婦到附近郵局匯10萬到指定帳戶。

文婦不疑有他，立即到附近郵局匯錢，郵局行員詢問用途時，文婦稱「姪兒急用」，令行員起疑，於是報警求助。鳳山分局成功派出所員警到場，在勸阻期間，假姪兒突然來電，員警見狀從文婦手中接過手機，並接起來詢問對方。

在員警詢問時，對方竟惱羞成怒，嗆警說「你是在調查戶口嗎？」，員警聽聞後不甘示弱，回嗆說「對啊，我是警察在查戶口」，對方聽聞不敢回聲，並立即掛斷電話，與剛才態度相比，簡直判若兩人。

隨後員警再致電給真的姪子詢問，本尊聽到自己向文婦借錢，感到一頭霧水，並回應「我沒有要借錢啊！」，文婦聽到後才恍然大悟取消匯款，並向員警、行員道謝，保住了自己的養老金。