政大法律系何姓學生成立「把妹教學與娛樂服務」公司「西革瑪」，遭同學指控「媒介性交易」，引發政大校方關注並啟動調查，警方13日凌晨約詢何姓學生，他坦承在網路留言，成立公司介紹「飯局妹」，但從來沒有成功，警詢後依違反刑法、兒少性剝削防制條例函辦。

政大表示，法律系已針對何姓學生是否違反校規展開調查，並依照規定提送獎懲委員會進行審議，若違反《性平法》，將由學校依規定處理。警方則根據貼文，聯繫校方通知何男，昨深夜何男由律師陪同到警局製作筆錄。

何男坦承是他貼文，成立「西革瑪」新創公司，經營「伴遊視訊」、「飯局公關」、「聯誼活動」等，但從未有生意上門，也沒有成功過，網路上一些留言，都是他杜撰出來的「故事」，否認有媒介性交易，警方依法函辦。

何男昨也在臉書發文道歉，先跟大家說對不起，表示不論是否合法，確實造成大家反感影響學校的名聲，是創業時沒有考慮清楚，是他的錯。警方根據網路貼文，依違反《刑法》意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為、《兒少性剝削防制條例》以網際網路散布足以引誘使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為等2罪函辦。